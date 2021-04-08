Сколько можно прятаться? Депутаты требуют отчета от главы МВД Улана Ниязбекова

Депутаты парламента отказались заслушивать заместителя министра внутренних дел Эркебека Аширходжаева, который хотел зачитать информацию об убийстве Айзады Канатбековой.

На заседании Жогорку Кенеша потребовали присутствия главы МВД Улана Ниязбекова. С таким требованием, в частности, выступили женщины-депутаты Наталья Никитенко, Айсулуу Мамашова и Бурун Аманова. Их поддержали коллеги.

Почему вы избегаете нас? Сколько будете прятаться? Уважаемый министр, знаю, вы сейчас меня слышите. Пока вы не придете, мы не будем рассматривать этот вопрос. Айсулуу Мамашова

Вместе с министром Уланом Ниязбековым приглашены главы Минобразования Алмазбек Бейшеналиев и Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

Отметим, в Бишкеке у здания МВД сегодня прошел митинг с требованием отправить в отставку министра за бездействие его подчиненных в поисках и предотвращении убийства 26-летней Айзады Канатбековой.

Напомним, девушку похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, осужден на 20 лет лишения свободы. По делу также проходят работники милиции, допустившие убийство девушки.

Сегодня на пресс-конференции начальник ГУВД столицы Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой. По его словам, милиция на протяжении трех дней не прекращала поиски девушки.

В Жогорку Кенеше также обеспокоились вопиющим случаем. Депутат Айсулуу Мамашова заявила, что люди в Кыргызстане перестали жить согласно нормам права и морали. Она призналась, что, будучи депутатом, вне стен парламента как женщина не чувствует себя в безопасности.