Происшествия

Похищение человека средь бела дня: в Чуйской области задержали подозреваемых

В Чуйской области задержали молодых людей, подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

По ее данным, 13 февраля в ОВД Чуйского района с заявлением обратился гражданин Н.И. По словам заявителя, в тот же день около 16.00 гражданин Т.Д. с несколькими знакомыми насильно вывел его из дома и увез в село Ак-Бешим, где применил физическое насилие.

Возбуждено уголовное дело по статье 165 «Похищение человека» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали троих подозреваемых 2007 года рождения. Их водворили в изолятор временного содержания.

Следствие установило, что между участниками конфликта имелись неприязненные отношения, связанные с долговыми обязательствами.

Назначены необходимые судебно-правовые экспертизы, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
