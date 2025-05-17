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Происшествия

По подозрению в похищении девушки задержаны двое мужчин

Сотрудники ОВД Сокулукского района задержали двух мужчин по подозрению в похищении девушки. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

В ОВД Сокулукского района с заявлением обратилась 30-летняя гражданка А.А., сообщив о попытке похищения. По ее словам, на объездной автодороге Бишкек — аэропорт «Манас» Сокулукского района мужчины нанесли ей телесные повреждения, связали руки скотчем, и, затолкав в багажник автомашины, пытались увести в неизвестном направлении.

В ходе следствия установили, что девушка состояла в отношениях с одним из похитителей — 26-летним А.М. Парень вместе со своим 25-летним другом Р.И. направился к дому девушки и, посадив ее в машину, поехал на объездную автодорогу. По дороге произошел конфликт, в ходе которого парень нанес девушке телесные повреждения. После мужчины связали ей руки скотчем и запихали в багажник автомашины.

Подозреваемых задержали и водворили в ИВС. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека» УК КР и назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы, автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329463/
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