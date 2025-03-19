В селе Джал похитили подростка, избили, отобрали телефон. Задержан разыскиваемый

Правоохранители задержали 26-летнего мужчину, разыскиваемого за похищение подростка. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Ранее сообщалось, что 27 января примерно в 21.30 на пересечении улиц Гагарина и Сулайманова в селе Джал неизвестные посадили 17-летнего подростка в автомобиль Honda Fit, вывезли его за пределы села, избили и отобрали iPhone 10, после чего скрылись. Ущерб составил 15 тысяч сомов. Было возбуждено дело по статье «Похищение человека» УК КР.

Тогда правоохранители задержали и водворили в СИЗО 29-летнего Б.С. и 26-летнего К.Н. 26-летний У.И. был объявлен в розыск. Оперативники установили его местонахождение и задержали, после чего его водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.