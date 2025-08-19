17:15
Происшествия

В Ошской области задержан подозреваемый в похищении 10-летней девочки

В Ошской области правоохранители задержали подозреваемого в похищении 10-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР. 

пресс-службы МВД КР
Фото пресс-службы МВД КР. В Ошской области задержан подозреваемый в похищении 10-летней девочки

15 августа в милицию обратился мужчина, который просил помочь в поисках его 10-летней дочери. По его словам, девочка вышла из дома в тот же день примерно в 11.00 и не вернулась. Данный факт был зарегистрирован следственной службой ОВД Кара-Суйского района. Девочка была найдена правоохранителями в тот же день примерно в 18.30 и передана родителям.

По данному факту было возбуждено дело по статье «Похищение человека» УК КР. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 42-летний Х.С., которого водворили под стражу. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340203/
