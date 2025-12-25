17:53
Происшествия

На Иссык-Куле пытались похитить иностранца: подозреваемый задержан

В Иссык-Кульской области задержан мужчина, подозреваемый в попытке насильственно посадить иностранца в автомобиль. Об этом сообщили в УВД региона.

Инцидент стал известен после того, как 24 декабря 2025 года в Instagram распространилось видео, на котором зафиксирована попытка принудительно усадить иностранного гражданина в машину. Информация была зарегистрирована в журнале учета Иссык-Кульского РОВД, после чего начались проверка и оперативно-разыскные мероприятия.

В ходе разбирательства установлен и задержан мужчина, попавший на видео. Им оказался житель Чолпон-Аты Иссык-Кульского района, 1991 года рождения, С.Н..

По его показаниям, гражданин Бангладеш С.А. с 14 декабря 2025 года работал в принадлежащем ему кафе в Чолпон-Ате и проживал в доме работодателя. 23 декабря он получил заработную плату в размере 12 тысяч 800 сомов. На следующее утро, как утверждает задержанный, работник без уведомления покинул дом, якобы забрав около 8 килограммов говядины.

После этого С.Н. отправился на поиски иностранца, обнаружил его в селе Чырпыкты и попытался усадить в автомобиль, требуя завершить оговоренный срок работы. Попытка не удалась. По словам задержанного, он забрал принадлежащее ему мясо и оставил гражданина Бангладеш на месте, после чего тот направился автостопом в сторону Бишкека.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают мероприятия по установлению местонахождения иностранного гражданина. Проверка по данному факту продолжается, дополнительная информация будет сообщена позже.
