В Санкт-Петербурге хотели похитить футболиста «Зенита». Подозреваемые задержаны

В Санкт- Петербурге задержали подозреваемых в попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового, пишет Meduza.

Полиция задержала подозреваемых в похищении предпринимателя и в попытке похищения «известного футболиста», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В Следственном комитете уточнили, что задержаны четверо мужчин. По версии следствия, 23 октября они попытались похитить человека у дома на улице Вязовой, но им это не удалось «по независящим от них обстоятельствам». 25 октября они же похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове. Его заставили перевести 210 тысяч рублей, а также требовали у него еще 10 миллионов рублей.

По предварительным данным, сообщают «Коммерсант», РБК и «Фонтанка» со ссылками на источники, речь идет о попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового и похищении бизнесмена Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.

По данным Mash, когда несколько человек схватили Мостового за руки и пытались затащить в машину, тот отбился — ему помог прохожий, который оказался рядом. По версии Shot, отбиться от похитителей Мостовому помог хоккеист Александр Гракун.

По данным «Базы», заказчик обещал похитителям по 5 миллионов рублей. Задержанные активно сотрудничают со следствием и на первом же допросе признались, что пошли на преступления ради заработка.