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Власть
Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование девочки в Токмаке. Минсоцразвития не проверяло остальных детей

В семье, где была изнасилована 15-летняя девочка из Токмака, воспитывается восемь детей. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявила заместитель министра труда и социального развития Жаныл Алыбаева.

По ее словам, с девочкой сейчас работает психолог, ребенка разместили у родственников.

Депутат Айсулуу Мамашова спросила, проводилась ли проверка других детей на предмет изнасилования.

Чиновница не ответила на этот вопрос, она лишь заявила, что для девочки разработан индивидуальный план защиты.

За заместителя главы профильного ведомства заступился вице-премьер-министр Максат Мамытканов. По его словам, невозможно «кошмарить» всю семью.

Напомним, об очередном факте изнасилования несовершеннолетней 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров. По его словам, к нему обратилась бабушка. С ее слов, ребенок подвергался насилию со стороны отчима на протяжении двух лет. Об этом знала мама девочки и молчала, прикрывая своего мужа. Недавно пострадавшая все рассказала тете и бабушке. Они вызвали милицию. Позже в ГУВД Чуйской области сообщили, что по факту случившегося идет досудебное разбирательство, несмотря на то что сама несовершеннолетняя, ее мать и тетя категорически отказались обращаться в милицию по факту изнасилования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177572/
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