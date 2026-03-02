11:07
Происшествия

В Чуйской области разыскивают подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней

Милиция объявила в розыск мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней в Сокулукском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, в органы внутренних дел обратилась социальный работник района, указав, что в начале 2026 года совершено насильственное преступление в отношении ребенка.

По факту возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый называл себя Туратом. По предварительной информации, он может использовать данные Жумаева Турата Касымовича, 1979 года рождения.

Сейчас сотрудники милиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления его местонахождения.

Граждан, располагающих какой-либо информацией, просят сообщить в ближайший отдел милиции, по номеру 102 или по телефонам 0501935534, 0313266261. Анонимность и вознаграждение гарантируются.
