В ИВС Нарына одна камера затоплена и отсутствует тревожная кнопка

Сотрудники института акыйкатчи (омбудсмена) Кыргызстана выявили ряд нарушений в изоляторе временного содержания ГОВД Нарына. Во время мониторинга одна из камер оказалась затоплена из-за прорыва водопроводной трубы, а в помещении отсутствовало освещение.





В изоляторе отсутствует система вентиляции, из-за чего в помещениях повышена влажность и начала осыпаться штукатурка. На дверях камер не установлены ограничители, а у дежурного отсутствует тревожная кнопка на случай чрезвычайных ситуаций.

На момент проверки в одной из камер находились двое задержанных по подозрению в семейном насилии.

Всего в ИВС ГОВД Нарына четыре камеры, включая женскую, и помещения для лиц, совершивших административные правонарушения.