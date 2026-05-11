Общество

В ИВС Нарына одна камера затоплена и отсутствует тревожная кнопка

Сотрудники института акыйкатчи (омбудсмена) Кыргызстана выявили ряд нарушений в изоляторе временного содержания ГОВД Нарына. Во время мониторинга одна из камер оказалась затоплена из-за прорыва водопроводной трубы, а в помещении отсутствовало освещение.

Как сообщили в ведомстве, в ходе мониторинга выявили нарушения условий содержания задержанных. Так, во всех камерах отсутствуют защитные решетки на окнах и ограждения отопительных батарей. Кроме этого, острые углы перегородок туалетов и раковин вызывают у сотрудников института акыйкатчи опасения за безопасность содержащихся в ИВС людей.

В изоляторе отсутствует система вентиляции, из-за чего в помещениях повышена влажность и начала осыпаться штукатурка. На дверях камер не установлены ограничители, а у дежурного отсутствует тревожная кнопка на случай чрезвычайных ситуаций.

На момент проверки в одной из камер находились двое задержанных по подозрению в семейном насилии.

Всего в ИВС ГОВД Нарына четыре камеры, включая женскую, и помещения для лиц, совершивших административные правонарушения.

По итогам мониторинга руководству УВД Нарынской области направлен акт реагирования. В ведомстве сообщили, что городскому отделу внутренних дел Нарына поручено устранить выявленные нарушения.
