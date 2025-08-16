Прекратили дело с изнасилованием девочки. В Кадамджае задержали сотрудников РОВД

В Баткенской области задержали сотрудников Кадамджайского РОВД. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Спецслужбы получили информацию, что в мае и июле 2025 года 15-летняя жительница неоднократно подвергалась насильственным действиям сексуального характера. Отец потерпевшей обратился в милицию. Расследование вела Следственная служба ОВД Кадамжайского района.

Однако следователь Т.А., действуя в сговоре с начальником Исхак-Полотханского АОМ ОВД Н.С. и участковым Ш.Ж., за взятку в 1 миллионов сомов согласился прекратить уголовное преследование подозреваемых.

10 августа в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий следователь и участковый при обыске автомобиля, принадлежащего участковому Ш.Ж., обнаружили 200 тысяч сомов. В кабинете следователя Т.А. изъяли материалы проверки, в которых первоначальные показания потерпевшей и заявителя были изменены, а также оформлены встречные заявления об отказе от возбуждения дела.

Установленные факты свидетельствуют о целенаправленном укрытии особо тяжкого преступления против несовершеннолетней, фальсификации материалов и грубом злоупотреблении должностными полномочиями.

Кроме того, по подозрению в даче взятки должностному лицу в 1 миллионов сомов задержан гражданин А.А.. Деньги он передал Н.С. и Ш.Ж. за оказание содействия в предоставлении встречного заявления со стороны отца потерпевшей и получении согласия на изменение показаний потерпевшей А.М. с целью положительного разрешения вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении заинтересованных лиц.

Обвиняемые задержаны и водворены в СИЗО, ведется расследование по статье 342 «Получение взятки» и 345 «Дача взятки» УК КР.