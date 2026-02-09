В Арстанбапе дедушку подозревают в изнасиловании несовершеннолетней внучки

В селе Арстанбап Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области расследуют уголовное дело по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетней. По предварительной информации, в преступлении подозревают дедушку девочки.

Сообщается, что в результате произошедшего несовершеннолетняя забеременела.

По словам местных жителей, односельчане оказывают давление на невестку подозреваемого, требуя забрать заявление и прекратить уголовное преследование. Родные находятся в тяжелом психологическом состоянии и не знают, куда обратиться за помощью. Часть семьи отказывается верить в произошедшее.

В пресс-службе Министерства внутренних дел 24.kg подтвердили, что подозреваемый дал признательные показания. По решению суда его водворили в следственный изолятор сроком на два месяца. Следственные мероприятия продолжаются.