В 2025 году соотношение внешнего долга КР к ВВП страны составило 23,64 процента

По состоянию на 31 декабря 2025 года соотношение государственного внешнего долга к предварительному ВВП составило 23,64 процента, а всего государственного долга, включая внутренний, составило 39,45 процента. Такие данные приведены в годовом отчете об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2025 год, представленном в Жогорку Кенеше.

Сообщается, что в 2025 году на обслуживание внешнего долга израсходовано на 1 миллиард 204,2 миллиона сомов меньше, в том числе за счет уменьшения суммы погашения: по основной сумме на 771,2 миллиона сомов, по начисленным процентам на 423,1 миллиона сомов, по прочим платежам на 9,9 миллиона сомов.

Основной причиной отклонения фактических расходов на обслуживание государственного внешнего долга от прогнозных показателей явились колебания курсов валют и отрицательная разница между фактически начисленными обязательствами и прогнозными суммами обслуживания действующих кредитов, утвержденных республиканским бюджетом.

Исполнение по обслуживанию государственного внешнего долга к уточненному прогнозу составило 97,4 процента, по внутреннему долгу — 99,7 процента. В целом исполнение по обслуживанию всего государственного долга (внешний + внутренний) к уточненному прогнозу составило 98,3 процента.