15:56
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Экономика

В 2025 году соотношение внешнего долга КР к ВВП страны составило 23,64 процента

По состоянию на 31 декабря 2025 года соотношение государственного внешнего долга к предварительному ВВП составило 23,64 процента, а всего государственного долга, включая внутренний, составило 39,45 процента. Такие данные приведены в годовом отчете об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2025 год, представленном в Жогорку Кенеше.

Сообщается, что в 2025 году на обслуживание внешнего долга израсходовано на 1 миллиард 204,2 миллиона сомов меньше, в том числе за счет уменьшения суммы погашения: по основной сумме на 771,2 миллиона сомов, по начисленным процентам на 423,1 миллиона сомов, по прочим платежам на 9,9 миллиона сомов.

Основной причиной отклонения фактических расходов на обслуживание государственного внешнего долга от прогнозных показателей явились колебания курсов валют и отрицательная разница между фактически начисленными обязательствами и прогнозными суммами обслуживания действующих кредитов, утвержденных республиканским бюджетом.

Исполнение по обслуживанию государственного внешнего долга к уточненному прогнозу составило 97,4 процента, по внутреннему долгу — 99,7 процента. В целом исполнение по обслуживанию всего государственного долга (внешний + внутренний) к уточненному прогнозу составило 98,3 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/373351/
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
Содержание Жогорку Кенеша в 2025 году обошлось в 1 миллиард 810 миллионов сомов
Маркировка воды. За квартал в бюджет Кыргызстана поступило 2,8 миллиарда сомов
Государство будет платить за сложные операции. Проект на обсуждении
В Вашингтоне обсудили бюджетную поддержку и проекты инфраструктуры КР
«Кыргызалтын» отказался от прибыли: 100 процентов средств направят в бюджет
Десять тысяч грантов в вузах Кыргызстана планируют выделить в 2026 году
В КР меняют порядок трансфертов: деньги направят в труднодоступные регионы
Бесплатная замена водительских прав. Бюджет недополучил 350 миллионов сомов
Несправедливо скромно. Сколько выделяют на психическое здоровье в Кыргызстане
В 2025 году доходы Соцфонда составили 130 миллиардов сомов
Популярные новости
Рубль подорожал, доллар и&nbsp;евро снизились: курс валют на&nbsp;11&nbsp;мая Рубль подорожал, доллар и евро снизились: курс валют на 11 мая
Антимонопольная служба опровергла заявления о&nbsp;&laquo;самых высоких ценах&raquo; в&nbsp;КР Антимонопольная служба опровергла заявления о «самых высоких ценах» в КР
Цены на&nbsp;продовольствие растут третий месяц&nbsp;&mdash; ФАО Цены на продовольствие растут третий месяц — ФАО
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;9&nbsp;мая. Как изменились цены за&nbsp;неделю Продуктовая корзина Бишкека на 9 мая. Как изменились цены за неделю
Бизнес
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
11 мая, понедельник
15:47
Грязный воздух. Для Бишкека планируют закупить 625 автобусов среднего класса Грязный воздух. Для Бишкека планируют закупить 625 авто...
15:34
В 2025 году соотношение внешнего долга КР к ВВП страны составило 23,64 процента
15:15
Содержание Жогорку Кенеша в 2025 году обошлось в 1 миллиард 810 миллионов сомов
15:13
На пост главы НОК Кыргызстана выдвинули 30-летнего Айваза Оморканова
15:10
Штрафы и льготные кредиты: как улучшают качество воздуха в Кыргызстане