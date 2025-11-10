В Бишкеке с помощью камер распознавания лиц задержали разыскиваемого иностранца

С помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» сотрудники Министерства внутренних дел Кыргызской Республики в Бишкеке задержали иностранного гражданина У. С., 1992 года рождения. Его с 2016 года разыскивали по линии Интерпола, сообщила пресс-служба МВД КР.

Иностранный гражданин находился в межгосударственном и международном розыске по инициативе МВД Республики Молдова за изнасилование.

По информации следствия, в 2014 году У.С. вступил в половую связь с несовершеннолетней гражданкой против ее воли.

Фото пресс-службы МВД

Задержанный доставлен в Следственную службу управления внутренних дел Октябрьского района Бишкека для принятия дальнейших мер в соответствии с законодательством республики.