В Африке мужчина без пениса просидел в тюрьме строгого режима за изнасилование

В Африке мужчина без пениса 54 дня просидел в тюрьме строгого режима за изнасилование. Об этой истории рассказала газета Daily Mail.

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Уточняется, что 21-летний мужчина был арестован в 2020 году в провинции Квазулу-Натал. Поводом стало обвинение 11-летней девочки, которая утверждала, что тот проник к ней в дом и изнасиловал, используя собственный пенис.

Однако нюанс заключается в том, что половые органы у обвиняемого отсутствовали. Их вместе с левым ухом девять лет назад отрезала местная банда.

Несмотря на то что отец предоставил следователю все медицинские документы, их скрыли от прокурора, и парня на 54 дня отправили в тюрьму строгого режима.

Отец был настойчив и все же добился освобождения сына, а тот в свою очередь подал ответный иск против полиции за незаконный арест и содержание под стражей.

На рассмотрение дела потребовалось пять лет, но в итоге суд встал на сторону невинно отсидевшего — мужчина получит $44 тысячи компенсации.