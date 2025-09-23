17:33
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование падчерицы. Суд приговорил отчима к пожизненному заключению

Сузакский районный суд вынес приговор по уголовному дело об изнасиловании девочки ее отчимом. 43-летний Т.С. признан виновным и приговорен к пожизненному лишению свободы.

В решении суда также указано, что обвиняемый должен выплатить потерпевшей 300 тысяч сомов компенсации.

Напомним, ранее в Чуйской области был установлен факт насилия над несовершеннолетней девочкой. В Иссык-Атинский районный отдел внутренних дел поступило заявление от специалиста местного управления социального обеспечения детей. В нем утверждалось, что С. Т., 1982 года рождения, в течение длительного времени подвергал насилию и совершал половые акты с падчерицей А. А., которой сейчас 15 лет.

Были назначены судебно-медицинская и судебно-психологическая экспертизы, а материалы переданы по территориальной подведомственности в милицию Сузака.

Милиция возбудила уголовное дело по статье 154 «Изнасилование» УК КР. Сотрудники уголовного розыска Джалал-Абадского ОВД и Сузакского РОВД задержали подозреваемого.
