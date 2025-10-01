Пресс-служба Верховного суда распространила информацию о прошлых судимостях мужчины, задержанного по подозрению в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки в Иссык-Кульской области.

Фото МВД. Подозреваемый

Согласно данным, приговором Октябрьского районного суда столицы от 8 ноября 2006 года А.К.К. признан виновным по статье 167 части 1 (в редакции 1997-го) «Совершение преступления в состоянии невменяемости» УК КР. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч сомов.

Позже приговором того же суда от 11 февраля 2016 года А.К.К. признан виновным по пунктам 8 и 11 части 2 статьи 28-97 УК КР и осужден на 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Однако судебная коллегия по уголовным делам Бишкекского городского суда 12 мая 2016-го изменила приговор. В итоге мужчину признали виновным по статьям 168 части 3 пункту 2 и 123 части 1 УК КР. Ему назначили:

по статье 168 части 3 пункту 2 «Организация незаконной миграции, незаконный ввоз (вывоз) мигрантов» шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества;

по статье 123 части 1 «Убийство в состоянии аффекта» три года лишения свободы.

По совокупности преступлений в соответствии со статьей 59 УК КР окончательное наказание составило семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Верховный суд уточняет, что осужденный полностью отбыл назначенное ему наказание и вышел на свободу в 2023 году.

Напомним, жительница Каракола 2008 года рождения пропала 27 сентября. Ее тело нашли возле села Жел-Арык. Девушку изнасиловали и задушили. Подозреваемый — ранее судимый мужчина 1984 года рождения — задержан в Бишкеке.