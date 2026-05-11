15:58
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Грязный воздух. Для Бишкека планируют закупить 625 автобусов среднего класса

Фото иллюстративное из интернета

Загрязнение атмосферного воздуха остается одной из главных проблем в Бишкеке. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заведующая отделом экологии столичного департамента городского хозяйства Рамика Жаманкулова.

По ее словам, основные источники загрязнения — отопление частного сектора и транспорт.

«Вопросы решаются комплексно. Одним из важнейших направлений по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу является расширение газоснабжения населения. В столице на сегодня газифицировано 54 жилмассива, подключено более 52 тысячи жилых домов. При этом газовым отоплением пользуется всего 37 тысяч домов. Я бы призвала жителей частного сектора подключаться именно к газовому отоплению. Люди в основном используют газ для приготовления пищи, а отопление им кажется очень дорогим. Однако все эксперты говорят об обратном, плюсов газового отопления очень много. Если есть газовая магистраль, почему бы не подключиться и дышать хорошим воздухом? Тем более доступны льготные кредиты», — сказала Рамика Жаманкулова.

Что касается транспорта, она добавила, что микроавтобусы на дизельном топливе выведены из города.

В настоящее время, по ее словам, в Бишкеке функционирует более 1,5 тысячи автобусов, из них 1,4 тысячи работают на газе, 120 — электробусы. В 2026 году планируется закупить 625 автобусов среднего класса длиной 7-9 метров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373353/
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
Уровень газификации Кыргызстана достиг 45 процентов
В Бишкеке оштрафовали владельца спецтехники за сильное задымление
В Бишкеке выявили неисправный транспорт с густым дымом и передали на проверку
В Бишкеке заметили сильно дымящую спецтехнику прямо на оживленной трассе
Жители «Ак‑Орго» жалуются на дым и загрязнение воздуха от частной медресе
Кыргызстан в числе загрязненных стран ЦА: чем дышит регион по отчету IQAir
Новый отчет. Треть года бишкекчане дышат грязным воздухом, в Оше — еще больше
Президента КР попросят выделить средства из бюджета на газификацию населения
Загрязнение выхлопными газами. В Бишкеке оштрафовали владельцев трех автомашин
Эколог попросил прозрачности по вопросу выбросов мусоросжигающего завода
Популярные новости
На&nbsp;парад 9&nbsp;Мая в&nbsp;Москву приедут лидеры четырех государств На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Бизнес
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
11 мая, понедельник
15:47
Грязный воздух. Для Бишкека планируют закупить 625 автобусов среднего класса Грязный воздух. Для Бишкека планируют закупить 625 авто...
15:34
В 2025 году соотношение внешнего долга КР к ВВП страны составило 23,64 процента
15:15
Содержание Жогорку Кенеша в 2025 году обошлось в 1 миллиард 810 миллионов сомов
15:13
На пост главы НОК Кыргызстана выдвинули 30-летнего Айваза Оморканова
15:10
Штрафы и льготные кредиты: как улучшают качество воздуха в Кыргызстане