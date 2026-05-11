Грязный воздух. Для Бишкека планируют закупить 625 автобусов среднего класса

Загрязнение атмосферного воздуха остается одной из главных проблем в Бишкеке. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заведующая отделом экологии столичного департамента городского хозяйства Рамика Жаманкулова.

По ее словам, основные источники загрязнения — отопление частного сектора и транспорт.

«Вопросы решаются комплексно. Одним из важнейших направлений по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу является расширение газоснабжения населения. В столице на сегодня газифицировано 54 жилмассива, подключено более 52 тысячи жилых домов. При этом газовым отоплением пользуется всего 37 тысяч домов. Я бы призвала жителей частного сектора подключаться именно к газовому отоплению. Люди в основном используют газ для приготовления пищи, а отопление им кажется очень дорогим. Однако все эксперты говорят об обратном, плюсов газового отопления очень много. Если есть газовая магистраль, почему бы не подключиться и дышать хорошим воздухом? Тем более доступны льготные кредиты», — сказала Рамика Жаманкулова.

Что касается транспорта, она добавила, что микроавтобусы на дизельном топливе выведены из города.

В настоящее время, по ее словам, в Бишкеке функционирует более 1,5 тысячи автобусов, из них 1,4 тысячи работают на газе, 120 — электробусы. В 2026 году планируется закупить 625 автобусов среднего класса длиной 7-9 метров.