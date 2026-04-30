Родственники обвиняемых в изнасилованиях выйдут на акцию в Кыргызстане

Депутат Жогорку Кенеша Исманали Жороев сообщил о получении коллективного обращения от родственников молодых людей, осужденных или находящихся под следствием по статьям о преступлениях против половой неприкосновенности (154, 155, 157, 158 УК КР).

По словам парламентария, около 500 человек — родственники осужденных или подозреваемых — планируют выйти на мирную акцию 16 мая в бишкекском сквере имени Максима Горького.

Заявители утверждают, что наряду с реальными преступниками под стражу попадают невиновные лица, ставшие жертвами «подстав» и вымогательства.

Фото Жогорку Кенеша. Исманали Жороев
Исманали Жороев отметил, что в ряде случаев фиксируются факты требования крупных сумм — от $10 тысяч до 2 миллионов сомов — за прекращение дел.

Он подчеркнул необходимость объективного расследования каждого факта, чтобы исключить злоупотребление законом, и намерен передать поступившие обращения представителю президента в Жогорку Кенеше для дальнейшего разбирательства.

Напомним, данные статьи относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Согласно законодательству, по многим из них не предусмотрено примирение сторон:

  • статья 154 — изнасилование;
  • статья 155 — насильственные действия сексуального характера;
  • статья 157 — действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет;
  • статья 158 — развратные действия.
