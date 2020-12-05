Выборы президента. Кандидаты и что о них известно. Часть II

3 декабря из большого списка претендующих на главный политический пост страны осталось 20 человек. Кандидаты в президенты сдали подписные листы и внесли избирательный залог в размере 1 миллиона сомов.

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Утверждать сейчас, что именно эти люди войдут в избирательный бюллетень, пока преждевременно. До 7 января включительно любой из претендентов может отозвать заявление. ЦИК может дисквалифицировать участника, если тот нарушит избирательное законодательство. ЦИК имеет право снимать с дистанции на всех этапах кампании, вплоть до дня голосования.

24.kg рассказывает, что известно о тех, кто замахнулся на высшую власть.

Бактыбек Калмаматов

Фото из интернета. Бактыбек Калмаматов

Он был депутатом пятого созыва. Прошел в Жогорку Кенеш по списку «Ата Мекена». На выборах в 2015 году баллотировался уже от «Республики — Ата Журт». Но при распределении мандатов до него не дошла очередь.

Запомнился жалобами, что живет на одну зарплату в отличие от своих более состоятельных коллег.

Бактыбеку Калмаматову очень понравился законопроект, который окрестили антигейским. Он его активно поддерживал и даже предлагал отправить в отставку правительство за то, что чиновники отказались запрещать собрания представителей ЛГБТ.

Почему мы должны защищать права непонятных людей? Бактыбек Калмаматов

Но подтвердить свою позицию на голосовании Калмаматову не удалось. Разработчики отозвали скандальный документ после шквала критики местных и международных НПО.

Мыктыбек Арстанбек

Фото из интернета. Мыктыбек Арстанбек

Об этом кандидате в открытых источниках мало информации. Известно только, что он старший преподаватель кафедры теологии Государственного педагогического университета имени Ишеналы Арабаева.

Кроме того, является директором Центра халал индустрии.

Абдиль Сегизбаев

Фото из интернета. Абдиль Сегизбаев

Был пресс-секретарем президента Аскара Акаева. Во время мартовских событий был жестоко избит митингующими, захватившими «Белый дом».

Вернулся в большую политику уже при президентстве Алмазбека Атамбаева. Возглавил ГКНБ. Абдиля Сегизбаева считают идейным вдохновителем Белизгейта. Будучи лидером фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов требовал привлечь Сегизбаева к уголовной ответственности за клевету и заведомо ложное сообщение. Но Генпрокуратура на запрос парламентария ответила отказом.

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Отказала ГП и гражданскому активисту Адилю Турдукулову. Он, как и Шыкмаматов, обращался с требованием возбудить в отношении Абдиля Сегизбаева дело по статьям «Подлог» и «Мошенничество» УК КР. Сохранил статус свидетеля Сегизбаев и по делу о событиях в Кой-Таше.

Сейчас он критикует действия нового главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Утверждает, что при нем «ОПГ не беспредельничали».

Улукбек Кочкоров

Фото из интернета. Улукбек Кочкоров

При правлении Курманбека Бакиева в 2009-2010 годах работал начальником управления Государственного комитета по налогам и сборам. В 2011-м был избран депутатом Жогорку Кенеша пятого созыва от партии «Ата-Журт», которую Алмазбек Атамбаев называл пробакиевской. Политорганизация уверенно выиграла выборы.

До этого занимал должность заместителя председателя комитета по экономической и фискальной политике.

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На президентских выборах в противовес Сооронбаю Жээнбекову выставил свою кандидатуру, но набрал смешные проценты. Баллотировался в седьмой созыв, покинув пост министра труда и соцразвития. Потом вернулся — Садыр Жапаров сохранил его в должности.

Но проработав 10 дней, Улукбек Кочкоров уволился.

Недавно директор дома престарелых уличила его в злоупотреблениях и подала заявление в милицию. Глава ведомства заявил, что он ни в чем не виноват, и упрекнул в хищениях и вымогательстве денег с родственников пожилых людей саму заявительницу Эркингуль Абдылдаеву.

Кубан Чороев

Фото из интернета. Кубан Чороев

Он экономист. Возглавляет правление ОФ «Возрождение историко-культурного наследия и духовности «Древняя кочевая цивилизация». Известен как экономист, эксперт в области банковской деятельности.

Кубан Чороев участвовал в выборах президента в 2017 году. При сдаче экзамена по госязыку показал очень плохие результаты.

Каныбек Иманалиев

Фото из интернета. Каныбек Иманалиев

Депутат шестого созыва от фракции «Ата Мекен». В пятом созыве представлял партию «Ар-Намыс». Как и Абдиль Сегизбаев, побывал в должности пресс-секретаря Аскара Акаева.

На выборах-2020 намеревался идти в Жогорку Кенеш по списку партии, аффилированной с одиозным таможенником Райымбеком Матраимовым, «Мекеним Кыргызстан». Но его кандидатом не включили.

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Ныне выступает оппонентом Садыра Жапарова. Резко критикует конституционную реформу и считает, что тот хочет стать вторым Бердымухамедовым.

Настаивает на нелегитимности шестого созыва. Однако мандат не сдает.

Имамидин Ташов

Фото из интернета. Имамидин Ташов

Он бизнесмен. Возглавляет строительную компанию KG Group. Известен тем, что его фирма выделила квартиру семье погибшего в июле 2018 года журналиста-расследователя Уланбека Эгизбаева.

Но на репутации компании имеется и черное пятно. В 2013 году KG Group вырубила многолетние ели, огородила западную часть парка имени Ататюрка и начала строительство многоэтажного дома. В то время ее также возглавлял Имамидин Ташов. Годом ранее, в 2012-м, он участвовал в выборах в Бишкекский горкенеш от партии «Ар-Намыс».

А на выборах-2020 баллотировался в парламент по списку «Замандаша».

Клара Сооронкулова

Фото из интернета. Клара Сооронкулова

Экс-судья Конституционной палаты широкую известность получила, когда лишилась должности из-за того, что выступила против закона о биометрической регистрации.

В марте прошлого года Сооронкулова возглавила исполком партии беглого мэра Оша Мелиса Мырзакматова «Улуттар биримдиги». Объясняя свое решение, она заявила, что намерена активизировать работу в политорганизации и в рамках подготовки к парламентским выборам привлекать в партию новые политические силы.

Однако добиться реабилитации осужденного Мырзакматова экс-судья КП так и не смогла и через год примкнула к активистам из движения #REакция.

Весной возглавила партию «Реформа» и повела ее на выборы. Принимала активное участие в митинге 5 октября. Как и Каныбек Иманалиев, не согласна с инициативой референдума по проекту новой редакции Основного закона. Подала заявление в Конституционную палату, пытаясь оспорить легитимность шестого созыва и решение о переносе повторной избирательной кампании в Жогорку Кенеш. Но КП, не найдя противоречий положениям главного документа страны, обращение не удовлетворила.

Канат Исаев

Фото из интернета. Канат Исаев

Будучи депутатом ЖК проходил фигурантом по двум уголовным делам. Его обвиняли в махинациях с земельными участками в бытность мэром Токмака. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к 12 годам лишения свободы. Бишкекский горсуд прекратил дело за истечением срока давности. Верховный суд поставил точку в деле — за отсутствием состава преступления.

Второе дело — о попытке насильственного захвата власти приостановлено.

Канат Исаев был инициатором создания комиссии по лишению Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента.

После событий 5-6 октября возглавил Жогорку Кенеш. Однако спустя короткое время покинул пост, объявив о намерении баллотироваться в президенты.

Кубанычбек Токтосунов

Фото из интернета. Кубанычбек Токтосунов

Позиционирует себя как общественный деятель. Известность Кубанычбек Токтосунов приобрел после своего заявления, что он готов не только привезти за свой счет из Сирии и иракского Курдистана женщин и детей, но и помочь им пройти социализацию.