Власть

Садыр Жапаров о Ташиеве: Друзьями остаемся, но на госслужбу он не вернется

Президент Садыр Жапаров вновь прокомментировал отставку бывшего председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, заявив, что сохраняет с ним дружеские отношения, однако возвращение последнего на государственную службу исключено.

из интернета
Фото из интернета
По словам Садыра Жапарова, после ухода Камчыбека Ташиева с поста между ними состоялась личная встреча. «Мы остаемся друзьями. Но на государственную службу он возвращаться не будет. Ему нужно отдохнуть и заняться здоровьем», — отметил президент.

Садыр Жапаров подчеркнул, что кадровые решения принимались им самостоятельно и не связаны с какими-либо договоренностями или внешним давлением. Он также дал понять, что процессы в правоохранительной системе продолжат в установленном порядке.

Глава государства исключил вероятность переворота или досрочных выборов. По его словам, в стране отсутствуют предпосылки для дестабилизации, а управление должно строиться «не силой, а разумом».

Президент отметил, что лично контролирует деятельность государственных органов и оперативно реагирует на возникающие проблемы. «Страной нужно управлять головой, а не силой», — подчеркнул он.

Садыр Жапаров добавил, что все реформы продолжат в рамках закона, а попытки раскачать ситуацию не имеют под собой реальных оснований.
