Ученые НАН высказались об идее досрочных выборов президента

Представители научного сообщества выступили с заявлением о конституционно-правовой несостоятельности инициативы по проведению досрочных выборов президента Кыргызстана. Обращение опубликовано на фоне обсуждения в публичном пространстве так называемого письма 75.

В документе, подписанном президентом Национальной академии наук Канатбеком Абдрахматовым и директором Института государства и права, доктором юридических наук Кайратом Бердалиевым, отмечается, что требования о досрочном прекращении полномочий действующего главы государства не имеют правовых оснований.

Авторы заявления указывают, что Садыр Жапаров избран 10 января 2021 года на шесть лет в соответствии с действовавшим тогда законодательством. 

Легитимность его мандата, подчеркивается в обращении, не подлежит сомнению.

После принятия новой Конституции на референдуме 11 апреля 2021-го, установившей пятилетний срок полномочий президента, законодательно закреплено, что глава государства, избранный 10 января 2021 года, осуществляет полномочия в течение шести лет. Этот срок квалифицируется как первый.

Ученые, экс-премьеры и депутаты призвали Жапарова провести досрочные выборы

Кроме того, в заявлении напоминается, что в апреле 2025-го в конституционный закон о выборах внесены изменения, согласно которым очередные выборы президента проводятся в четвертое воскресенье января года, в котором истекает срок полномочий. Таким образом, по мнению авторов обращения, требования о назначении досрочных выборов противоречат принципу верховенства права и направлены против стабильности публичной власти.

В документе также дана оценка экономическим тезисам, содержащимся в «письме 75».

Представители академического сообщества заявляют, что рост внешнего долга с $4,2 миллиарда до $5,4 миллиарда связан с реализацией инфраструктурных проектов и переходом к модели «долга развития». При этом, как отмечается, доходная часть бюджета выросла более чем в четыре раза, а золотовалютные резервы увеличились с $2,8 миллиарда до $10 миллиардов.

Авторы заявления также утверждают, что инфляция в стране носит преимущественно импортируемый характер. Однако меры индексации пенсий, пособий и заработной платы позволили обеспечить рост реальных доходов населения. Отдельно подчеркивается сокращение числа граждан КР, живущих в России, — с 900 тысяч до 341 тысячи, что связывается с ростом деловой активности внутри страны.

В завершение представители научного сообщества заявили об отсутствии правовых оснований для досрочных выборов, поддержке действующего курса руководства республики и призвали к консолидации общества и соблюдению Конституции.
