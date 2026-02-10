Юрист назвала единственное основание для досрочных выборов президента

Юрист Таалайгуль Токтакунова заявила, что досрочные президентские выборы в Кыргызстане возможны лишь в одном случае — если действующий глава государства сам подаст заявление о прекращении полномочий.

По Конституции досрочные выборы назначаются Жогорку Кенешем не позднее недели после прекращения полномочий президента и должны пройти в течение трех месяцев.

Однако, как отмечает юрист, в законодательстве существует ключевой вопрос: когда именно полномочия считаются прекращенными?

Она приводит три нормы:

Статья 69 Конституции — полномочия действующего президента прекращаются в момент вступления в должность нового избранного главы государства.

Статья 133 регламента Жогорку Кенеша — при добровольной отставке полномочия прекращаются с момента подачи письменного заявления в парламент или публичного заявления.

Статья 74 Конституции — при досрочном прекращении полномочий их временно принимает на себя спикер Жогорку Кенеша, до момента выборов нового президента.

Таалайгуль Токтакунова напомнила, что КР уже проходила процедуру досрочной отставки президентов — Аскара Акаева и Сооронбая Жээнбекова. В 2020 году последний публично заявил об уходе, парламент оформил его заявление протокольно, и обязанности главы государства временно перешли к спикеру, который затем также сложил полномочия. В итоге руководство перешло к премьер-министру Садыру Жапарову, который передал обязанности своему заместителю. По мнению юриста, этот шаг создал прецедент: исполняющий обязанности президента не может быть кандидатом на выборах.

Но, подчеркивает она, нынешняя ситуация иной природы: действующий президент находится при полномочиях и имеет еще год законного срока. И если он решит уйти добровольно, он может не захотеть покидать пост сразу и дождаться результатов выборов, сохранив полномочия до вступления следующего главы государства.

По этой причине, считает Таалайгуль Токтакунова, сегодня нет однозначного юридического ответа, кто будет исполняющим обязанности — спикер или сам действующий президент до выборов. Юристы трактуют нормы по-разному, и коллизия остается открытой.