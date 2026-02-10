15:46
Власть

Юрист подала в Конституционный суд обращение о сроке президентских полномочий

Гражданка Кыргызстана Таттуубубу Эргешбаева подала официальное обращение в Конституционный суд с просьбой дать разъяснение статьи 67 и части второй статьи 69 Конституции КР в части исчисления срока полномочий действующего президента Кыргызской Республики.

Фото из интернета
По словам заявительницы, правовая неопределенность возникла из-за различий между текстом Конституции и практикой, сложившейся после конституционной реформы 2021 года.

Эргешбаева указывает: Конституция от 5 мая 2021 года прямо устанавливает пятилетний срок полномочий президента, не предусматривает исключений, альтернативных способов исчисления срока или возможности продления президентского мандата.

Однако после политических событий 2020–2021 годов и переходного регулирования появился подход, согласно которому срок полномочий президента, избранного в январе 2021 года, рассматривается как шестилетний. Заявительница подчеркивает, что такой подход не вытекает из Конституции, не имеет прямого нормативного закрепления и вызывает расхождение между конституционной нормой и фактической правоприменительной практикой.

В обращении говорится, что отсутствие официального толкования и единообразного понимания момента начала президентского срока приводит к риску произвольного расширения норм Конституции, нарушает принципы верховенства Основного закона, правовой определенности и народовластия.

Эргешбаева отмечает: часть вторая статьи 69 Конституции прямо закрепляет, что полномочия президента прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного президента, что предполагает заранее известный и определенный срок полномочий, необходимый для своевременного назначения очередных выборов.

Также в обращении отмечено, что правовая неопределенность затрагивает конституционные права граждан и избирателей — как право выбирать и быть избранными, так и право на предсказуемость и стабильность избирательного процесса.

Досрочные выборы и второй срок президента: мнения экспертов разделились

Заявительница уточнила, что ее обращение принято Конституционным судом, однако, согласно закону, официальное толкование могут запрашивать только уполномоченные государственные органы. Поэтому она ожидает, что суд предоставит лишь информационный ответ.

Она также сообщила, что направит письмо в Жогорку Кенеш с просьбой внести соответствующее ходатайство от имени парламента, чтобы обеспечить официальное толкование норм Конституции и устранить неоднозначность, возникшую в связи с переходным периодом 2021 года.

Ранее стало известно, что в адрес президента Садыра Жапарова и спикера ЖК Нурланбека Тургунбека уулу направлено коллективное обращение с просьбой безотлагательно инициировать проведение новых выборов президента страны. Документ подписали 75 человек, среди которых ученые, бывшие премьер-министры, экс-депутаты и общественные деятели.
