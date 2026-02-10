09:30
Власть

Азимбек Бекназаров: призыв 75 деятелей к досрочным выборам — путь к хаосу

Бывший член Временного правительства Азимбек Бекназаров выступил с резким заявлением в адрес группы из 75 общественных и политических деятелей, которые ранее выступили с предложением инициировать досрочные президентские выборы.

В интервью агентству «Чалкан» Азимбек Бекназаров заявил, что после публикации обращения получил десятки звонков от знакомых, коллег и даже старых соратников, которые «не разобравшись, подписали документ». По его словам, среди подписантов есть люди, с которыми он знаком 20–30 лет, и многие из них теперь сами признаются, что «не до конца поняли смысл обращения».

По словам экс-чиновника, сегодня в стране нет оснований для досрочных выборов, указанных в Конституции. «Сейчас в Кыргызстане есть политическая, экономическая, социальная и гуманитарная стабильность. Нет ни общественного давления, ни кризиса, который бы требовал досрочных выборов. Никто на улицах не требует смены власти», — отметил он.

Он напомнил о событиях 2005, 2010 и 2020 годов, когда политические кризисы приводили к смене власти, и подчеркнул, что подобные сценарии не должны повторяться.

«Если в обществе есть спокойствие, единство и нормальная работа государства, нельзя провоцировать раскол призывами к досрочным выборам. Это прямой удар по стабильности», — сказал он.

По его словам, нынешняя инициатива выглядит как попытка «разделить общество на два лагеря» и создать впечатление нестабильности.

В своем заявлении он также упомянул возможность влияния внешних сил: «Есть ощущение, что это делается под влиянием внешних игроков или аналитиков, которые стремятся раскачать ситуацию. Нам нельзя наступать на старые грабли».

из интернета
Фото из интернета. Призыв 75 деятелей к досрочным выборам — путь к хаосу

Экс-член Временного правительства подчеркнул, что союз и согласованная работа президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, по его мнению, обеспечили устойчивость государственным институтам.

Он напомнил и слова Ташиева, который ранее заявлял, что действующий президент должен доработать свой шестилетний срок до конца: «Это была правильная позиция. Если есть стабильность, она должна сохраняться. Президент должен работать до конца срока».

В завершение он призвал подписантов обращения «остановиться и не провоцировать общественный раскол», подчеркнув важность предстоящих международных мероприятий, включая саммит ШОС, где «Кыргызстан должен предстать сильной и стабильной страной».

Накануне стало известно, что в адрес президента Садыра Жапарова и спикера ЖК Нурланбека Тургунбека уулу направлено коллективное обращение с просьбой безотлагательно инициировать проведение новых выборов президента страны. Документ подписали 75 человек, среди которых ученые, бывшие премьер-министры, экс-депутаты и общественные деятели.

Один из них, общественный деятель Бекболот Талгарбеков, сообщил «Азаттыку», что является одним из инициаторов этой идеи. По его словам, споры о том, истек ли срок полномочий президента или нет, ведет к нестабильности, которой могут воспользоваться другие политические силы. По его словам, власти должны взять инициативу в свои руки и назначить выборы на июнь-июль.
