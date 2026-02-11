Украина приступила к планированию президентских выборов и референдума по мирному соглашению с Россией после того, как администрация американского президента потребовала от Киева провести голосование до 15 мая, угрожая в противном случае лишить страну гарантий безопасности. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Корреспондент газеты в Киеве Кристофер Миллер отмечает, что все это происходит на фоне сильного давления со стороны Белого дома на Киев с целью завершить мирные переговоры между Украиной и РФ весной. Президент Украины Владимир Зеленский ранее также говорил журналистам, что США предлагают завершить войну до начала лета.

Проведение выборов станет драматическим политическим поворотом для украинского лидера, который неоднократно заявлял, что выборы невозможны, пока в стране действует военное положение, миллионы украинцев являются перемещенными лицами, а около 20 процентов территории государства находится под контролем России, говорится в статье.

Не исключается, что 24 февраля Владимир Зеленский может объявить о проведении выборов.

Ранее Reuters сообщало, что украинские и американские представители согласовали предварительный план подготовки мирного урегулирования с РФ, а также проведения референдума и выборов на территории Украины этой весной.