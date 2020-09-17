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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Международные наблюдатели просят предоставить факты о нарушениях

Миссия наблюдателей от СНГ направила письма в ЦИК, МВД, Верховный суд и Генпрокуратуру с просьбой предоставить факты о нарушениях, допущенных в предвыборный период. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что штаб миссии просит также показать обращения, связанные с ходом избирательной кампании, и ознакомить с результатами их рассмотрения.

Ранее Генпрокуратура зарегистрировала 22 материала о нарушениях избирательного законодательства. В ЦИК также было рассмотрено более 30 публикаций и 8 обращений граждан о нарушениях избирательного процесса.

Кыргызстанцы также сообщают о фактах подкупа со стороны кандидатов и агитаторов политических партий.

Напомним, в законодательстве теперь есть норма, согласно которой к ответственности до пяти лет лишения свободы или к штрафу до 300 тысяч сомов можно привлечь не только кандидата, но и квартального, домкома, айыл башчи, рядового гражданина, если они участвуют в подкупе избирателей.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165401/
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