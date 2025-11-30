13:13
Общество
Сюжет: Выборы-2025

Мэр города Ош: Во время голосования уже нет подкупа и подвоза

Мэр города Оша Женишбек Токторбаев проголосовал на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша дистанционно на избирательном участке № 5283. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Градоначальник призвал горожан активно участвовать в выборах и не оставаться равнодушными к будущему страны. Он отметил, что для проведения нынешних выборов прозрачно и открыто созданы все условия.

«Сейчас времена другие, как раньше уже нет подкупа и подвоза. Если заметите машины, подвозящие избирателей, сразу сообщайте о таких фактах сотрудникам милиции! Люди должны выбирать кандидатов по своему усмотрению», — сказал Женишбек Токторбаев председателю УИК.

В интервью журналистам он подчеркнул, что все госслужащие и сотрудники бюджетных организаций, начиная от директоров детсадов, учителей и сотрудников мэрии не участвовали в агитации. «Выборы должны пройти честно и прозрачно», — добавил чиновник.

В городе Оше всего 105 избирательных участков.

Отметим, что по данным МВД, по подкупу голосов на выборах Жогорку Кенеша возбудили девять уголовных дел.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша начались сегодня в 8.00 по бишкекскому времени. В республике открыты 2 тысячи 492 избирательных участка. Еще 100 участков работают за рубежом.

Голосование продлится до 20.00. Предварительные результаты станут известны практически сразу после его завершения.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.
