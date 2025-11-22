21:25
Происшествия

Пыталась подкупить избирателей. В Бишкеке задержана председатель ТСЖ

В отношении председателя ТСЖ одного из домов в микрорайоне «Кок-Жар» возбуждено уголовное дело по статье «Покупка голосов избирателей», задержана 76-летняя С.Н.. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного отделения милиции Бишкека.

По ее данным, председатель ТСЖ пришла к гражданке Б.С., и передала ей агитационный буклет, в который были вложены 2 тысячи сомов.

РОВД Октябрьского района Бишкека
Фото РОВД Октябрьского района Бишкека

«Она попросила проголосовать за одного из кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, однако заявительница в тот же день вернула буклет вместе с деньгами. Подозреваемой предъявлено обвинение. Следствие продолжается», — говорится в сообщении.
