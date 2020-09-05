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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК восстановит партию «Бутун Кыргызстан», если та выиграет суды

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов восстановит партию «Бутун Кыргызстан» в гонке, если решения первой инстанции и Верховного суда будут в пользу политической организации. Об этом 24.kg сообщил член ЦИК Тынчтык Шайназаров.

По его словам, до 25 сентября у «Бутун Кыргызстана» есть время, пока не отпечатаны избирательные бюллетени.

Тынчтык Шайназаров также добавил, что суды выносят решения по избирательным спорам в ускоренном режиме — в течение трех рабочих дней. «Что касается жеребьевки, то если партия докажет свою правоту в суде и вернется как участница выборного процесса, то ей будет отдельно присвоен порядковый номер», — пояснил он.

Лидер «Бутун Кыргызстана» Адахан Мадумаров назвал решение Центризбиркома об отказе регистрировать списки политобъединений незаконным и сообщил, что подаст на ведомство в суд.

Большинство членов ЦИК проголосовали против регистрации партии «Бутун Кыргызстан».

Напомним, до этого экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу потребовал от избирательной комиссии отказать «Бутун Кыргызстану» в регистрации на основании того, что лидер партии Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него Турсунбая Бакир уулу.

Центризбирком допустил к голосованию 15 политических партий. 4 сентября началась предвыборная агитация.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164167/
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