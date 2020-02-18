Предвыборные обещания СДПК. Что выполнили и не сделали за пять лет

В октябре 2020 года в Кыргызстане состоятся выборы в парламент. У электората нет иллюзий, что новые претенденты презентуют эпохальные программы. Вряд ли мы услышим что-то новое. Обещания будут далеки от реалий, и вряд ли их выполнят.

24.kg начинает серию публикаций о том, что обещали избирателям партии, которые вошли в Жогорку Кенеш шестого созыва, и что выполнили.

Большинство голосов пять лет назад получила Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК). В Жогорку Кенеше у нее 38 мандатов.

В период агитационной кампании политическая организация на обещания не скупилась.

Что выполнили:

— создан Государственный фонд жилищной ипотеки для учителей и медиков;

— школа искусств в Нарынской области получила новое здание;

— реконструировали систему очистки стоков в Балыкчи;

— построили детсад в айыльном округе Ак-Тилек Ошской области;

— появились канализация и питьевая вода в Кызыл-Кие. Проект по прокладке водопровода завершили в середине 2019 года. До этого воду подключали раз в шесть дней;

— гражданам обеспечили дистанционный доступ к государственным услугам через терминалы или онлайн;

— создали Государственный регистр населения (ГРН) на основе системы биометрической идентификации;

— внедрили проект «Безопасный город». Работать он начал в феврале прошлого года в Бишкеке. Сейчас проект расширяют на всю республику;

— заработала Высшая школа правосудия, где служители Фемиды могут бесплатно повышать квалификацию. Укреплена материальная база судов;

— повысили зарплату семейным врачам до 27 тысяч сомов.

Выполнили частично:

— ликвидировать транспортный тупик и создать транзитный коридор. Продолжается строительство дороги север — юг. Однако реализация проходит негладко. По итогам аудита Счетной палаты за 2018 год выявили финансовые нарушения на общую сумму 109 миллионов 155,9 тысячи сомов. Реконструировали трассу Бишкек — Торугарт, продолжается ремонт дороги Бишкек — Кара-Балта. Зато проект строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан остался на бумаге;

— лишить депутатов неприкосновенности. Депутаты СДПК внутри фракции отказались от иммунитета, служебных машин и одного из двух помощников;

— увеличение числа пользователей природным газом за счет расширения газопроводной сети. Газификация в Бишкеке и районах продолжается. Но для местных жителей газовое отопление практически недоступно — слишком дорого.

Не исполнили:

— к 2020 году в Кыргызстане не останется ни одной аварийной школы. Сегодня в стране 198 аварийных учебных заведений. На строительство новых требуется 20 миллиардов сомов;

— создать 350 тысяч рабочих мест. Численность зарегистрированных безработных на 1 ноября 2019-го составила 83,3 тысячи человек. Это на 18,9 процента больше по сравнению с 2018 годом;

— стабильный рост зарплаты учителей. Заработная плата столичных педагогов всех категорий повысилась в среднем на 3-4,9 тысячи сомов. Учитель в селе получает 5 тысяч сомов;

— превратить Бишкек в цветущий сад. Когда мэром столицы был друг Алмазбека Атамбаева Албек Ибраимов, город только за год официально лишился 2 тысяч 938 деревьев;

— довести судебную реформу до конца. Над проблемой бьется президент Сооронбай Жээнбеков. Пока особых результатов незаметно. Нарекания на судей идут постоянно, много коррупционных скандалов и странных приговоров. На третьем заседании Совета по судебной реформе глава государства заявил, что некоторые судьи занимаются саботажем реформы, и пригрозил увольнением;

— развитие отечественной науки. Научные проекты на основе государственного заказа через новые подходы по финансированию через Национальный фонд науки так и не появились;

— доступное дошкольное образование. Дошкольным образованием охвачено только 64 процента детей до пяти лет;

— в Таш-Кумыре в 2016 году появится ферросплавный завод. 2020-й — не появился;

— увеличить ВВП с 400 до 700 миллиардов сомов. По итогам 2019 года он составил 590 миллиардов;

— в эксплуатацию введут 400 законсервированных скважин. В южных областях республики по итогам прошлого года отмечено, что разведаны практически все водные ресурсы и их прирост в будущем маловероятен. Есть неразведанные ресурсы на севере страны;

— медицинский городок с новейшим оборудованием на базе ГЧП. Остался на бумаге.

С чем еще не справилась СДПК:

— прозрачная и чистая система власти не выстроена;

— Канту, Токмаку и Кара-Балте не вернули статусы промышленных городов;

— заверения увеличить в три раза показатели горнодобывающего сектора;

— в Кыргызстане не появились 60 малых ГЭС;

— площадь земель под капельное орошение в 10 раз не выросла.

Таким образом, по данным информационно-аналитического портала Politmer.kg и сайта Deputat.kg, СДПК раздала 126 обещаний. Осуществила из них всего 16,67 процента.

Мнение эксперта

Политолог Эмиль Джураев считает, что СДПК могла бы сделать больше, поскольку фактически формировала правительство, а партию патронировал на выборах тогдашний президент Алмазбек Атамбаев.

Социал-демократы были в выигрышном положении по сравнению с той же партией «Ата Мекен» или «Бир Бол». Эмиль Джураев

«У этих политорганизаций тоже были конструктивные предложения, но добиться их реализации они так и не смогли. На предстоящих выборах для партий и их фракций в парламенте важно калибрировать ожидания электората в зависимости от собственных возможностей. То есть доходчиво объяснять и доводить до людей, как они собираются в случае победы на выборах добиваться исполнения обещанного. Да и избирателю следует понимать, что воплотить на все сто процентов в жизнь то, что заявляют в период агитации политобъединения, нереально. Поскольку эти обещания носят по большей части характер завлекалок», — отметил он.