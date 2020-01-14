Кто и как может получить земельный участок в Бишкеке, рассказал чиновник

Два положения, касающихся порядка изменения конфигурации земельных участков и предоставления дополнительных наделов в аренду, утвердили депутаты БГК на очередной сессии.
Как объяснил 24.kg начальник управления земельными ресурсами мэрии Бишкека Азамат Сагындык уулу, муниципалитет предложил установить процентное соотношение выделения дополнительных участков муниципальной земли в зависимости от площади основного участка без проведения торгов.
«Например, если есть участок в 10 соток, то дополнительно может быть предоставлено еще 2 сотки под благоустройство, пандусы, входные группы, пристройки в облегченных конструкциях. Раньше этот вопрос никак не регулировался, и человек мог взять 1 сотку, а потом закрепить за собой еще 10-15 под что угодно», — отметил он.
Азамат Сагындык уулу добавил: нововведение связано с тем, что мэрия будет предоставлять земельные участки только через аукцион.
Кроме того, депутаты утвердили и положение о порядке изменения конфигурации и замены земельного участка.
«Мы прописали четкие правила, в каких случаях, когда и в каком радиусе может быть заменен участок или изменена его конфигурация. Например, если это требуется для реализации Генерального плана», — сказал начальник УЗР.
Напомним, сессия началась 25 декабря. Всего на повестке дня 26 вопросов, в том числе утверждение бюджета Бишкека на 2020 год. Депутаты успели рассмотреть только два. По третьему вопросу — выделению земельного участка под строительство футбольного центра — муниципалитет и горкенеш не смогли прийти к единому мнению. Фракция «Республика — Ата Журт» предложила объявить вотум недоверия мэру Азизу Суракматову, но вопрос не стали рассматривать. Впоследствии лидер фракции отозвал свое предложение, а также вопрос о выделении участка с повестки дня и добровольно сложил с себя полномочия.