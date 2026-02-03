14:40
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Происшествия

В Караколе государству вернули 30 гектаров сельхозугодий под новый жилой массив

В Караколе в собственность государства вернули 30 гектаров сельскохозяйственных земель. Участки расположены в местности Масанчы на северо-западе города, сообщил пресс-центр ГКНБ.

Следствие установило, что ранее земли незаконно вывели из состава активов АО «Жемиш» и распределили между акционерами и работниками предприятия.

После оперативно-следственных мероприятий бывшие акционеры и сотрудники АО «Жемиш» добровольно передали 30 гектаров земли для расширения городской территории. Муниципалитет планирует разместить здесь новый жилой массив. Оценочная стоимость возвращенных активов превысила 22 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360405/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
Государству вернули землю незаконно приватизированного ПАТП-1 в городе Ош
Стратегическую аэроплощадку в Сузакском районе вернули государству
Часть территории центрального стадиона города Ош вернули государству
В зоне строительства объездной дороги Бишкека выявлены незаконные постройки
Стратегические объекты водной инфраструктуры вернули государству
В Кыргызстане пустят с молотка три крупных завода, принадлежащих государству
Владелец комплекса «Автовнештранс» добровольно вернул объект государству
В Узгенском районе задержаны чиновники. Незаконно продали землю частникам
ГКНБ вернул государству 7,2 гектара земли и консервный завод в Токмоке
Более 26 гектаров земли, связанных с ОПГ Камчи Кольбаева, вернули государству
Популярные новости
В&nbsp;Оше задержали иностранных студентов, предъявлявших водителям фальшивые чеки В Оше задержали иностранных студентов, предъявлявших водителям фальшивые чеки
Казахстан депортировал в&nbsp;Россию гражданина Украины по&nbsp;обвинению в&nbsp;госизмене Казахстан депортировал в Россию гражданина Украины по обвинению в госизмене
Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в&nbsp;антирейтинг крупнейших налоговых должников Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в антирейтинг крупнейших налоговых должников
Инструктору пытались дать взятку во&nbsp;время сдачи экзамена по&nbsp;вождению Инструктору пытались дать взятку во время сдачи экзамена по вождению
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
3 февраля, вторник
14:39
ЕЭК объяснила причины очередей на границе Кыргызстана и Казахстана ЕЭК объяснила причины очередей на границе Кыргызстана и...
14:37
Эдиль Байсалов: Демократия превратилась в ругательное слово из-за игр элит
14:27
Кыргызстан приблизился к отметке в 7,4 миллиона жителей: новые данные статистики
14:25
В Караколе государству вернули 30 гектаров сельхозугодий под новый жилой массив
14:17
ОАО «Кыргызалтын» привлечет технологии США для добычи минералов