В Бишкеке создадут цифровой реестр свободных земель

В столице Кыргызстана создадут цифровой реестр свободных земель. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского горкенеша по экономике, бюджету, финансам и инвестициям сообщил первый вице-мэр Мирлан Байгончоков.

По его словам, в муниципалитете продолжается соответствующая работа, планируется оцифровать весь город.

«Мы сможем информировать, где и какие земельные участки в аренде, где есть свободные», — добавил он.

Вице-мэр Бишкека Азамат Кадыров в ходе совместного заседания фракций «Эмгек» и «Жаңы Күч» сообщил, что на развитие присоединенных территорий направят 49 миллиардов сомов.