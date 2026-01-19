18:00
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Общество

В зоне строительства объездной дороги Бишкека выявлены незаконные постройки

Фото пресс-службы администрации Октябрьского района

В Бишкеке выявили жилые дома, построенные без документов и расположенные в зоне будущей объездной дороги на севере города. Об этом сообщила администрация Октябрьского района столицы.

Глава муниципальной районной администрации Жаныбек Орозалиев встретился с жителями массивов «Анар-Бак», «Кырман» и «Салкын-Тор». В ходе обсуждений они сообщили о начале строительства дороги.

По словам главы района, в процессе подготовки проекта выявлены жилые дома, которые незаконно заняли территорию, предусмотренную под дорожное строительство, и возведены без необходимых разрешительных документов. В частности, наличие таких домов зафиксировано в массиве «Салкын-Тор». С жителями проведен разъяснительный разговор о порядке их учета и дальнейших действиях в соответствии с законодательством.

Установлено, что в массиве «Анар-Бак» имеются жилые дома, построенные на земельных участках без государственного акта, подтверждающего право собственности.

Жаныбек Орозалиев сообщил о повторном создании государственной комиссии по рассмотрению вопросов незаконного использования земельных участков.

Как отметили в администрации, комиссия будет рассматривать каждый случай незаконной застройки индивидуально, принимать соответствующие решения и действовать исключительно в рамках законодательства. Все дальнейшие меры в отношении выявленных объектов будут реализовываться на основании решений комиссии.

Во время встречи с жителями массива «Кырман» глава района отметил, что в настоящее время проводится работа по уточнению границ земельных участков в рамках земельной амнистии. По итогам рассмотрения комиссия вынесет постановления о подтверждении прав собственности граждан на земельные участки и жилые дома.

В администрации подчеркнули, что все проекты развития города реализуются прозрачно и с соблюдением норм действующего законодательства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358422/
просмотров: 558
Версия для печати
Материалы по теме
Восточную объездную дорогу в Бишкеке планируют завершить за один-два года
В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
В Бишкеке появится платная объездная дорога — кабмин одобрил
В Узгенском районе задержаны чиновники. Незаконно продали землю частникам
Более 26 гектаров земли, связанных с ОПГ Камчи Кольбаева, вернули государству
На объездной дороге в яму, не огражденную лентами, упала машина
На объездной дороге Бишкека проверили качество железобетонных балок
Грузовик вылетел на встречку и перевернулся на объездной дороге Бишкека
Реконструкция развязки на улице Алма-Атинской парализовала движение в Бишкеке
Водителей просят не мешать реконструкции северной объездной дороги Бишкека
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу
Конфликт между активистом и&nbsp;&laquo;Куликовым&raquo; урегулирован Конфликт между активистом и «Куликовым» урегулирован
Бизнес
Сеть&nbsp;О! стала еще мощнее: масштабное обновление в&nbsp;100+ населенных пунктах Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в&nbsp;KICB Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
19 января, понедельник
17:59
Для предотвращения пандемий Кыргызстану выделят кредит $ 30 миллионов Для предотвращения пандемий Кыргызстану выделят кредит...
17:58
ВВП Кыргызстана по итогам 2025 года составил почти 2 триллиона сомов
17:54
В Кыргызстане 4 апреля хотят объявить днем IT-специалистов
17:31
В Бишкеке мужчина получил ножевое ранение, пытаясь заступиться за женщину
17:30
Погибших и раненых кыргызстанцев в железнодорожной аварии в Испании нет — МИД