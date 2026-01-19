В зоне строительства объездной дороги Бишкека выявлены незаконные постройки

В Бишкеке выявили жилые дома, построенные без документов и расположенные в зоне будущей объездной дороги на севере города. Об этом сообщила администрация Октябрьского района столицы.
Глава муниципальной районной администрации Жаныбек Орозалиев встретился с жителями массивов «Анар-Бак», «Кырман» и «Салкын-Тор». В ходе обсуждений они сообщили о начале строительства дороги.
Установлено, что в массиве «Анар-Бак» имеются жилые дома, построенные на земельных участках без государственного акта, подтверждающего право собственности.
Жаныбек Орозалиев сообщил о повторном создании государственной комиссии по рассмотрению вопросов незаконного использования земельных участков.
Как отметили в администрации, комиссия будет рассматривать каждый случай незаконной застройки индивидуально, принимать соответствующие решения и действовать исключительно в рамках законодательства. Все дальнейшие меры в отношении выявленных объектов будут реализовываться на основании решений комиссии.
В администрации подчеркнули, что все проекты развития города реализуются прозрачно и с соблюдением норм действующего законодательства.