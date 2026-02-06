10:01
Происшествия

В Сузакском районе пресечена схема по незаконной реализации земельных участков

В результате следственно-оперативных мероприятий установлено, что директор муниципального предприятия «Сузак тазалык коому» М.И., действуя по предварительному сговору с С.Н. под предлогом содействия в предоставлении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в селе Благовещенка Сузакского района, использовав поддельные постановления айыл окмоту реализовывал земельные участки гражданам по цене от 700 тысяч до 1,5 миллиона сомов за участок.

Кроме того, указанные лица в целях легализации незаконно реализованных участков использовались процедуры рассмотрения через государственные комиссии по спорным вопросам земельной амнистии.

В рамках возбужденного уголовного дела М.И и Н.С. задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности, суммы незаконно полученных средств, а также выявление иных причастных лиц.

ГКНБ КР отмечает, что подобные преступные действия подрывают доверие граждан к органам государственной власти и наносят ущерб интересам государства. Работа по выявлению коррупционных и мошеннических схем в сфере земельных отношений с участием должностных и муниципальных лиц продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360850/
просмотров: 159
