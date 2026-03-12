11:04
Общество

Передать в госсобственность несколько земельных участков намерена мэрия Бишкека

Проект постановления «О даче согласия на безвозмездное отчуждение в государственную собственность земельных участков, расположенных по адресу: город Бишкек, проспект Чуй, 108 и улица Киевская, 55» внесли на рассмотрение столичного кенеша.

По данным мэрии, от управления делами президента КР поступило письмо от 20 января 2026 года № 11/112 с просьбой о передаче земли в госсобственность.

В отношении указанных земельных участков постановлением мэрии города Бишкека от 23 февраля 2026 года № 52 отменены:

  • постановление органа местного самоуправления города Бишкека от 18 декабря 1995 года № 253 «О предоставлении в пользование Союзу художников КР земельного участка под «Дом художника» по проспекту Чуй, 108»;
  • постановление мэрии города Бишкека «О предоставлении ОсОО «Пейджинговая компания Ареопаг-Пейдж» во временное пользование земельного участка под административно-производственное здание по улице Киевская, 55» от 15 апреля 2002 года № 215.

В целях комплексного развития и приведения к единому архитектурно-градостроительному облику объектов и инфраструктуры города Бишкека предлагается дать согласие на безвозмездное отчуждение муниципального имущества в государственную собственность.

По некоторым данным, указанные участки пойдут под новую застройку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365617/
просмотров: 299
