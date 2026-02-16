Государству возвращены земельные участки в Ормон-Ханском айыл окмоту

В ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства Кыргызской Республики, проведенной прокуратурой Кочкорского района, установлено, что в 2012 году земельные участки, расположенные в границах населенного пункта на территории Ормон-Ханского айыл окмоту, общей площадью 0,4 гектара, были незаконно переданы в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, по результатам принятых прокуратурой мер указанные земельные участки рыночной стоимостью 7 миллионов 200 тысяч сомов возвращены в муниципальную собственность.