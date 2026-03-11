В ГКНБ рассказали, в чем обвиняется экс-депутат ЖК Куванычбек Конгантиев.

По данным следствия, он подозревается в организации незаконных схем, связанных с земельными участками, с использованием аффилированных физических и юридических лиц.

«По результатам следственных мероприятий К.К.К. был задержан на основании статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса и водворен в изолятор временного содержания ГКНБ. В настоящее время следственные действия продолжаются», — говорится в сообщении.

Фото пресс-центра ГКНБ

Напомним, Куванычбека Конгантиева задержали 10 марта. Накануне в соцсетях распространилась информация об имуществе семьи Конгантиева и его возможных связях с бывшим главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.