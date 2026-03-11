19:24
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Происшествия

В ГКНБ рассказали, в чем обвиняется экс-депутат ЖК Куванычбек Конгантиев

В ГКНБ рассказали, в чем обвиняется экс-депутат ЖК Куванычбек Конгантиев.

По данным следствия, он подозревается в организации незаконных схем, связанных с земельными участками, с использованием аффилированных физических и юридических лиц.

«По результатам следственных мероприятий К.К.К. был задержан на основании статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса и водворен в изолятор временного содержания ГКНБ. В настоящее время следственные действия продолжаются», — говорится в сообщении.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

Напомним, Куванычбека Конгантиева задержали 10 марта. Накануне в соцсетях распространилась информация об имуществе семьи Конгантиева и его возможных связях с бывшим главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/365554/
просмотров: 624
Версия для печати
Материалы по теме
Жители Чок-Тала: Мы не можем получить 5 соток, пока земли продают гектарами
Государству возвращены земельные участки в Ормон-Ханском айыл окмоту
Земельная коррупция: в Кара-Куле задержали начальника управления архитектуры
В Сузакском районе пресечена схема по незаконной реализации земельных участков
В Бишкеке создадут цифровой реестр свободных земель
В Караколе государству вернули 30 гектаров сельхозугодий под новый жилой массив
В зоне строительства объездной дороги Бишкека выявлены незаконные постройки
В Узгенском районе задержаны чиновники. Незаконно продали землю частникам
Более 26 гектаров земли, связанных с ОПГ Камчи Кольбаева, вернули государству
Задержан глава айыл окмоту, подозреваемый в коррупции в земельной сфере
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане ночью зафиксировали землетрясение магнитудой около трех баллов В Кыргызстане ночью зафиксировали землетрясение магнитудой около трех баллов
Сын убитого верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи ранен при атаке&nbsp;&mdash; СМИ Сын убитого верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи ранен при атаке — СМИ
Атака на&nbsp;Иран. Президент ОАЭ заявил, что страна находится &laquo;в&nbsp;состоянии войны&raquo; Атака на Иран. Президент ОАЭ заявил, что страна находится «в состоянии войны»
Землетрясение магнитудой 4&nbsp;балла произошло недалеко от&nbsp;столицы Кыргызстана Землетрясение магнитудой 4 балла произошло недалеко от столицы Кыргызстана
Бизнес
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
11 марта, среда
19:03
Кыргызстанские дзюдоисты выступят на Grand Slam в Грузии Кыргызстанские дзюдоисты выступят на Grand Slam в Грузи...
18:56
В ГКНБ рассказали, в чем обвиняется экс-депутат ЖК Куванычбек Конгантиев
18:41
Минприроды хочет издать атлас геологических карт Кыргызстана
18:25
Запрет на посещение заказника «Айгуль-Таш» в Баткене продлили до 2027 года
18:03
Бишкекчанин жалуется на парковку на газоне и самовольный барьер