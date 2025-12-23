15:35
Новый зал заседаний пообещал мэр Бишкека депутатам горкенеша

Новый зал заседаний пообещал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев депутатам городского кенеша.

Отметим, что сегодня на очередной сессии БГК один из нардепов поднял вопрос нового помещения.

Градоначальник напомнил, что в рамках работы правоохранительных органов государству вернули здание, где располагался молодежный драматический театр «Тунгуч».

«В свое время его незаконно приватизировали. Мы закончили в помещении ремонт, зал готов, но остались технические вопросы. После их решения будет возможность проводить заседания БГК там», — сказал он.

Напомним, что депутаты прошлых созывов также сетовали на тесноту действующего зала.
Новый зал заседаний пообещал мэр Бишкека депутатам горкенеша
