11:05
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Происшествия

Земельная коррупция: в Кара-Куле задержали начальника управления архитектуры

В Кара-Куле Джалал-Абадской области задержали начальника управления архитектуры и строительства по подозрению в организации коррупционной схемы с земельными участками. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, речь о незаконном выводе земельных участков в частную собственность, организованном начальником Кара-Кульского городского управления архитектуры и строительства У.Б.

Установлено, что чиновник в 2021 году, являясь главным специалистом управления градостроительства и архитектуры Узгенского района Ошской области, получил у гражданки М.Д. 2 миллиона сомов за выделение ей четырех земельных участков по 7 соток каждый на территории сельской управы Баш-Дебе.

Подозреваемый обещал ей неформально провести все необходимые процедуры и позднее получил еще 200 тысяч сомов якобы за оформление государственных актов и регистрацию земельных участков.

У.Б. «не смог реализовать свой преступный замысел по не зависящим от него обстоятельствам», отметили в ГКНБ. Полученные от М.Д. 2,2 миллиона сомов использовал на личные нужды. 

4 февраля 2026 года чиновнику предъявили обвинение по статье 209 «Мошенничество с использованием служебного положения» УК КР. Его заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361305/
просмотров: 378
Версия для печати
Материалы по теме
Налоговик в Бишкеке присвоил 600 тысяч сомов через фальшивые патенты
Скандал в городе Ош: архитекторов арестовали за поддельные проекты новостроек
Задержаны сотрудники Госцентра по регистрации транспортных средств
В Сузакском районе пресечена схема по незаконной реализации земельных участков
В Бишкеке создадут цифровой реестр свободных земель
В Караколе государству вернули 30 гектаров сельхозугодий под новый жилой массив
Садыр Жапаров: Эпоха купленных прав закончилась — экзамены полностью ушли ИИ
Государству возвращено 352 миллиарда сомов — масштаб шокировал даже силовиков
Коррупция. В Южной Корее бывшую первую леди приговорили к 20 месяцам тюрьмы
В парламенте критикуют инициативу 10-месячного обучения на водительские права
Популярные новости
В&nbsp;РФ&nbsp;кыргызстанку обязали вернуть в&nbsp;бюджет незаконно полученные детские пособия В РФ кыргызстанку обязали вернуть в бюджет незаконно полученные детские пособия
МВД выявило проекты с&nbsp;признаками финансовой пирамиды под названием JDC и&nbsp;MASDAR МВД выявило проекты с признаками финансовой пирамиды под названием JDC и MASDAR
Кровавый итог улака в&nbsp;Узгене: десятки лошадей погибли во&nbsp;время игры Кровавый итог улака в Узгене: десятки лошадей погибли во время игры
Фиктивное обучение за&nbsp;деньги: в&nbsp;Чуйской области задержаны директора автошкол Фиктивное обучение за деньги: в Чуйской области задержаны директора автошкол
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
10 февраля, вторник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 февраля Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 февр...
10:55
В пилотировании ваучерного механизма в КР участвует 262 детских сада
10:51
Налоговик в Бишкеке присвоил 600 тысяч сомов через фальшивые патенты
10:51
Реализацию проекта «Зеленые города» обсудили Минприроды и GIZ
10:42
Не ждать умных и развитых. Эдиль Байсалов о реформе школьного образования