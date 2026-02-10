Земельная коррупция: в Кара-Куле задержали начальника управления архитектуры

В Кара-Куле Джалал-Абадской области задержали начальника управления архитектуры и строительства по подозрению в организации коррупционной схемы с земельными участками. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, речь о незаконном выводе земельных участков в частную собственность, организованном начальником Кара-Кульского городского управления архитектуры и строительства У.Б.

Подозреваемый обещал ей неформально провести все необходимые процедуры и позднее получил еще 200 тысяч сомов якобы за оформление государственных актов и регистрацию земельных участков.

У.Б. «не смог реализовать свой преступный замысел по не зависящим от него обстоятельствам», отметили в ГКНБ. Полученные от М.Д. 2,2 миллиона сомов использовал на личные нужды.

4 февраля 2026 года чиновнику предъявили обвинение по статье 209 «Мошенничество с использованием служебного положения» УК КР. Его заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.