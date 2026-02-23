Жители Чок-Тала: Мы не можем получить 5 соток, пока земли продают гектарами

Жители села Чок-Тал Иссык-Кульской области требуют от Генпрокуратуры проверить законность продажи крупных земельных участков. Видеообращение они прислали в редакцию 24.kg.

Поводом для беспокойства стала реклама о продаже 2,5 гектара земли в селе Чок-Тал. По словам местных жителей, ранее в частные руки уже перешли 2 гектара.

«В Чок-Тале земли передают в интересах частных лиц. Мы просим проверить законность уже проданных и выставляемых на продажу участков», — заявляют авторы обращения.

Местные жители подчеркивают, в то время как отдельные лица владеют огромными наделами, многие сельчане годами не могут получить даже 5 соток под строительство жилья и вынуждены жить в съемных квартирах.

