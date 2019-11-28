В парламенте говорят об аресте администратора страницы БеспределKG

Депутат парламента Жанар Акаев призвал руководителей силовых структур подумать, насколько уместно было задерживать и водворять в камеру СИЗО ГКНБ администратора страницы БеспределKG в Facebook Афтандила Жоробекова.

По его словам, единственное, чего добился Кыргызстан за эти годы, это свободы слова. Заключать под стражу человека только за то, что он выражает свое мнение в соцсетях, неправильно. Жанар Акаев не считает, что Афтандил Жоробеков занимался разжиганием межнациональной вражды.

Напомним, о задержании Афтандила Жоробекова стало известно вчера. Ему предъявлено обвинение в разжигании межрегиональной розни. Медиаэксперты заявили о беззаконии, отметив, что его арест неправомерен.

Сестра задержанного Чинара Темирова в соцсети опубликовала видеообращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову.