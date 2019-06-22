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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 17-21 июня

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Орозбек Опумбаев стал председателем ГКНБ.

пресс-службы Жогорку Кенеша
Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Орозбек Опумбаев

Предыдущий глава ведомства Идрис Кадыркулов ушел в отставку в мае. Поводом стал скандал с тендером на изготовление бланков для биометрических паспортов.

Орозбек Опумбаев родился в 1963 году во Фрунзе. Окончил Кыргызский государственный университет имени 50-летия Киргизской ССР по специальности «экономика и планирование МТС»; Кыргызский государственный национальный университет по специальности «юриспруденция»; прошел высшие курсы Комитета национальной безопасности Казахстана (Алматы).

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Трудовую деятельность начал в 1992-м младшим оперуполномоченным в службах органов национальной безопасности;

1995-2002 — занимал руководящие должности в органах ГКНБ;
2002 — начальник Бишкекского городского отдела СНБ;
2002-2006 — начальник управления контрразведки СНБ;
2006-2010 — начальник Главного управления ГКНБ по Ошу и одноименной области;
2012-2013 — заместитель заведующего отделом обороны и безопасности аппарата президента;
2013-2016 — начальник Главного управления ГКНБ по Бишкеку;
2018-2019 — первый заместитель председателя ГКНБ.

Муктар Джумалиев назначен постоянным представителем Кыргызстана при Европейском союзе.

Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Королевстве Бельгия Муктар Джумалиев назначен постоянным представителем КР при Европейском союзе, Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Организации по запрещению химического оружия по совместительству с резиденцией в Брюсселе, а также послом во Франции и Нидерландах.

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Муктара Джумалиева.

Он был постпредом КР при ООН и других международных организациях в Женеве с 2004 по 2010 год. Совмещал эту должность с посольской в Швейцарии, Италии и Лихтенштейне.

С 15 июля 2010-го — первый заместитель руководителя аппарата президента. С ноября 2010 года по 31 декабря 2014-го — посол КР в США, с 9 апреля 2011 года представлял Кыргызстан в Канаде, также до конца 2014-го. С 6 марта 2019 года стал послом КР в Бельгии.

Гульнара Жамгырчиева стала детским омбудсменом.

пресс-службы Жогорку Кенеша
Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Гульнара Жамгырчиева

Решение о создании должности детского омбудсмена принято в связи с участившимися случаями насилия в отношении детей и ростом детской преступности, необходимостью предоставления оперативной помощи детям, пострадавшим от насилия, педагогам учебных и специализированных детских учреждений, сотрудникам социальной защиты и инспекций по делам несовершеннолетних и другим.

Гульнара Жамгырчиева с 2015 года является заместителем акыйкатчи.

Алгынбай Имаров назначен акимом Кадамджайского района Баткенской области.

Напомним, что Жаныбек Исаков освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации 7 июня согласно поданному заявлению.

Алгынбай Имаров родился 6 апреля 1967 года в селе Сары-Камыш Кадамджайского района. Окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт имени К.Скрябина, Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына.

Несколько лет работал на различных должностях в департаменте карантина растений Минсельхоза КР, был заместителем председателя отдела агропромышленного комплекса и экологии аппарата правительства.

В Национальной академии «Манас» и Чингиза Айтматова появилось руководство.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжения о назначении президентом государственного учреждения Топчубека Тургуналиева, вице-президентом — Эльдара Айтматова.

Академия создана для «сохранения и популяризации, всестороннего и углубленного исследования эпоса «Манас», кыргызской эпической культуры в целом, художественного, гуманистического, философско-этического наследия Чингиза Айтматова, имеющего всемирное значение».

Музей изобразительных искусств возглавила Мира Джангарачева.

Пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР
Фото Пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР. Мира Джангарачева

Ее предшественник народный художник Юристанбек Шыгаев написал заявление с просьбой об отпуске с последующим увольнением после того, как СМИ стало известно, что он вынес из хранилища два подлинника и вернул их поврежденными.

Мира Джангарачева родилась в 1952 году. По образованию историк. Имеет степень кандидата философских наук. Диссертацию защитила в аспирантуре МГУ.

Карьеру начала в 1974-м преподавателем Фрунзенского политехнического института. Заведовала кафедрой в должности декана.

В 1992 году заняла пост вице-мэра Бишкека по социальным вопросам. На этой должности проработала до 1995-го. В 1996 году стала депутатом первого созыва Жогорку Кенеша. Но в 1997-м сменила мандат на кресло вице-премьер-министра по социальной политике.

В 1998 году возглавила Министерство труда и социальной защиты, а в 1999-м стала заместителем губернатора Чуйской области. На этом посту проработала год.

В 2000-м ушла в систему ПРООН, где заняла позицию координатора программы по социальным вопросам. В этой международной организации Мира Джангарачева трудилась до 2015 года.

Асель Куламбаева назначена заместителем акима Октябрьского района.

По образованию медицинский работник. Окончила Пржевальское медицинское училище и Кыргызский государственный медицинский институт.

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Асель Куламбаева претендовала на должность руководителя столичного управления здравоохранения. Но в конкурсе на вакантное место показала второй результат.

Была депутатом городского кенеша от фракции «Онугуу-Прогресс». В 2018 году изъявила желание занять вакантное место вице-мэра по социальному блоку. Однако через семь месяцев ушла с поста по собственному желанию.

Улан Джолдошов назначен руководителем МП «Бишкекские парковки и стоянки».

Он являлся депутатом Бишкекского городского кенеша от партии «Республика» и членом постоянной комиссии по бюджету и финансам БГК.

Новое муниципальное предприятие «Бишкекские парковки и стоянки» создано в декабре 2018 года.

О кадровых перестановках с 10 по 14 июня читайте здесь.
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