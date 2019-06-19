Чудаки парковки. Когда наведут порядок возле Ошского рынка?

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Просим ГУОБДД принять меры в отношении водителей, которые, несмотря на ограждение, проезжают по тротуару на улице Чокморова возле Турусбекова», — написал читатель.

На тротуаре на улице Профессора Зимы в жилмассиве «Ак-Босого» постоянно ставят машины.

Фото читателя. Чудаки парковки

На тротуаре возле центрального рынка в Токмаке встал водитель спецавто. «Он постоянно нарушает ПДД, заезжает на тротуар, тем самым создает помеху пешеходам. Отвечает, что у него спецавто и он может нарушать правила. Прошу УОБДД Токмака, также ГУОБДД КР принять меры», — написал читатель.

Фото читателя. Чудаки парковки

«Беспредел на Ошском, или Незаконная стоянка автомашин на втором ряду на улице Бейшеналиевой», — подписал видео бишкекчанин.

На машин, стоящих на втором ряду, пожаловался другой читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.