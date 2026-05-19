16:45
USD 87.45
EUR 101.81
RUB 1.20
Экономика

В Бишкеке за четыре месяца сдали 808 частных домов на 5,7 миллиарда сомов

В январе — апреле 2026 года граждане Кыргызстана построили 3 тысячи 290 индивидуальных жилых домов общей площадью 454,5 тысячи квадратных метров. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Общая площадь введенного жилья выросла на 11,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. На эти цели застройщики использовали 13 миллиардов 886,9 миллиона сомов инвестиций в основной капитал.

Бишкек в лидерах по строительству

Основной строительный бум пришелся на Бишкек. В столице за четыре месяца сдали 808 частных домов общей площадью 140,5 тысячи квадратных метров. Рост сразу на 49,4 процента к уровню прошлого года. На долю Бишкека пришлось 5 миллиардов 731,8 миллиона сомов от общего объема капитальных вложений. 

В Оше ввели 56 домов общей площадью 11,7 тысячи квадратных метров (рост на 18,1 процента).

Среди регионов Кыргызстана самую высокую динамику по увеличению площади сданных домов продемонстрировала Баткенская область — рост 20,2 процента (ввели 211 домов). Чуйская область показала рост на 16,1 процента (546 домов), Нарынская — на 15,6 процента (130 домов), Ошская — на 4,4 процента (497 домов).

В трех областях объемы упали

В то же время три области снизили объемы ввода частного жилья. Джалал-Абадская область сократила площади на 2,2 процента (хотя там построили 699 домов), Иссык-Кульская — на 22,7 процента (180 домов). Наибольшее падение зафиксировали в Таласской области, где показатель снизился на 27,9 процента к прошлому году — там сдали 163 дома.

Высокая строительная активность населения и значительные объемы внутренних инвестиций в жилищный сектор в начале 2026-го подтверждают сохранение сильного внутреннего спроса. При этом резкий скачок объемов в Бишкеке и Баткене указывает на неравномерное распределение капитала, на фоне которого Таласская и Иссык-Кульская области показывают локальный спад. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/374445/
просмотров: 134
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Визион Групп»: почему оно не движется и люди остаются без жилья
В городе Ош бетоновоз опрокинулся в котлован, компанию оштрафовали
Завершили 36 объектов, сдадут еще 74 — Минстрой о возведении соцобъектов
Депутат призывает защитить права дольщиков по проекту «Доолот курулуш»
В Кыргызстане хотят запретить серые схемы продажи квартир в новостройках
Более 12 миллиардов сомов выделено на строительство объектов здравоохранения
Строительство детского центра «Баластан» в Таласе завершено на 50 процентов
Кирпич и газоблок в Бишкеке: как выбрать материал для строительства
Жительница Кызыл-Аскера в Бишкеке опасается обрушения из-за котлована рядом
ОАО «Таш-Темир» предлагает продукцию для строительства подземных переходов
Популярные новости
Рубль бьет годовые рекорды при падении евро и&nbsp;юаня: курс валют на&nbsp;18&nbsp;мая Рубль бьет годовые рекорды при падении евро и юаня: курс валют на 18 мая
Кыргызские молочники теряют рынок: импорт из&nbsp;Беларуси дешевле почти в&nbsp;два раза Кыргызские молочники теряют рынок: импорт из Беларуси дешевле почти в два раза
На&nbsp;стройке дороги Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан заняты 2&nbsp;тысячи кыргызстанцев На стройке дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан заняты 2 тысячи кыргызстанцев
ВВП Кыргызстана достиг 602,7 миллиарда сомов с&nbsp;начала 2026 года ВВП Кыргызстана достиг 602,7 миллиарда сомов с начала 2026 года
Бизнес
BAKAI стирает границы: впервые в&nbsp;КР переводы в&nbsp;Китай и&nbsp;США прямо в&nbsp;приложении BAKAI стирает границы: впервые в КР переводы в Китай и США прямо в приложении
Экономика Узбекистана выходит на&nbsp;глобальный уровень Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень
MEGA расширяет 4G-покрытие по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA расширяет 4G-покрытие по всему Кыргызстану
Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом
19 мая, вторник
16:37
В Бишкеке за четыре месяца сдали 808 частных домов на 5,7 миллиарда сомов В Бишкеке за четыре месяца сдали 808 частных домов на 5...
16:28
Глава МИД Кыргызстана впервые в истории посетит Мозамбик и Намибию
16:02
Драка в школе № 40. Один из учащихся находится на лечении в больнице
16:00
Велодорожки на бульваре Эркиндик: удобно ли стало пешеходам и самокатчикам
15:51
BAKAI стирает границы: впервые в КР переводы в Китай и США прямо в приложении