Власть

Глава МИД Кыргызстана впервые в истории посетит Мозамбик и Намибию

С 19 по 22 мая в рамках работы по укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также развития политического диалога с африканскими странами министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев впервые в истории кыргызской дипломатии совершит официальные визиты в Мозамбик и Намибию. Об этом сообщили в МИД.

По данным ведомства, в ходе визитов запланированы встречи с официальными лицами двух стран, в рамках которых стороны обсудят текущее состояние и перспективы сотрудничества.

По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов, направленных на дальнейшее расширение договорно-правовой базы Кыргызстана с Мозамбиком и Намибией.

Отметим, в последние годы КР активизирует взаимодействие с государствами Африки, в том числе в рамках международных организаций и многосторонней дипломатии.

Напомним, 28-30 апреля Кыргызстан с официальным визитом впервые в истории посетил председатель Совета министров Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе.

18 мая президент Садыр Жапаров встретился с президентом Маврикия Дхарамбиром Гокхулом. Переговоры состоялись в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов, проходящей в Баку. Глава государства выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с африканской страной.
