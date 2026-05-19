Драка в школе № 40. Один из учащихся находится на лечении в больнице

В пресс-службе Министерства просвещения прокомментировали 24.kg драку учеников школы № 40.

По данным ведомства, инцидент произошел 13 мая.

«После случившегося руководство школы вызвало родителей учащихся и совместно с сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних провело разбирательство. По итогам проверки документы учащихся, связанных с данным случаем, подготавливаются для передачи в Комиссию по делам детей. Один из учащихся проходит лечение в Городской детской больнице скорой медицинской помощи (Третья детская)», — отметили в министерстве.

Ранее в пресс-службе УВД Ленинского района сообщили, что факт зарегистрирован в Журнале учета информации. Проводятся все необходимые мероприятия.