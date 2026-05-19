В природном парке «Беш-Таш» в Таласской области построят канатную дорогу

В государственном природном парке «Беш-Таш» в Таласской области впервые планируют построить канатную дорогу. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Таласской области Эрмат Джумаев.

По его словам, официально подписано соглашение с китайской компанией Zumsun о начале реализации проекта. Строительство стартует в июне 2026 года. Инициатива поддержана президентом Садыром Жапаровым.

Как отметил Эрмат Джумаев, в зоне отдыха «Беш-Таш» построят канатную дорогу протяженностью 1 километр 380 метров, стеклянные смотровые площадки, кафе-ресторан и дома формата A-frame для туристов.

Подписано соглашение с китайской компанией Zumsun о начале реализации проекта.

Кроме того, Министерство транспорта и коммуникаций КР планирует заасфальтировать 20 километров дороги от Таласа до зоны отдыха «Беш-Таш» и создать необходимую инфраструктуру.

По словам полпреда, в перспективе также рассматривается установка зиплайна и родельбана. Ожидается, что после реализации проекта долина Беш-Таш сможет стать одним из туристических центров региона.