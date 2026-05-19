Происшествия

В Таласе шестиклассница подвергалась насилию со стороны отчима

Во время встречи с полномочным представителем президента в Таласской области Эрматом Джумаевым житель села Ак-Добо Бакай-Атинского района Бекболсун Алымбаев рассказал о насилии в отношении внучки.

По его словам, девочка, ученица 6-го класса, подвергалась насилию со стороны отчима, пока ее мать находилась на работе. Он сообщил, что районный суд приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы.

Алымбаев заявил, что после судебного заседания сестра осужденного отправила его дочери сообщение с текстом «умри», а затем возле суда произошел конфликт. По его словам, женщина схватила его дочь за волосы, а после написала заявление в милицию. Он добавил, что первоначально экспертиза не выявила у нее травм, однако позже в Бишкеке ей выдали заключение о переломе носа.

Начальник Бакай-Атинского районного отдела внутренних дел Тайырбек Марипбай уулу сообщил, что заявления зарегистрированы от обеих сторон.

«Дело находится на стадии следствия. Экспертиза одной стороны готова, ожидаются результаты второй стороны», — сказал он.
